【時報-台北電】GIS-KY(6456)113年第二季財務報告董事會，召開日期為8月9日。(編輯：龍彩霖)

《外資》買超股：臺企銀、旺宏、華航
《外資》賣超股：友達、群創、聯上發
《今日焦點新聞》擴大管制半導體設備出口 美追殺陸牽連台灣
輝達暴漲13％ 台積電坐等漲停價？分析師點將3族群 京元電、訊芯等12檔跟著香
#GIS-KY #光電股 #財務報告 #董事會
透過Google新聞追蹤旺得富