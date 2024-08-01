【時報-台北電】亞光(3019)董事會通過113年上半年合併財務報告。113年上半年營業收入99.02億元，營業毛利16.39億元，營業利益4.81億元，稅前淨利8.22億元，淨利7.46億元，歸屬於母公司業主淨利5.56億元，基本每股盈餘1.99元。（編輯：沈培華）

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