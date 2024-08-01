【時報-台北電】尚凡(5278)8月9日召開董事會，決議113年第二季財報。(編輯：李慧蘭)

《外資》買超股：臺企銀、旺宏、華航
全台首家線上momo「HR赫蓮娜官方旗艦館」開幕
《櫃買市場》新應材、博弘雲端申請櫃檯買賣
《數雲端》安碁資訊H1每股賺4.57元 現增價暫定每股200元
#尚凡 #決議 #雲端
透過Google新聞追蹤旺得富