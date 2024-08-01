【時報記者任珮云台北報導】仁寶(2324)本周將參與2024高齡健康產業博覽會，仁寶本次參展涵蓋遠距復健、高齡照護、壓力評估及聽力解決方案，集團參與之子公司及單位包括：神寶醫資、仁寶i照護、宏智生醫、安禾聽力、及勤立生物科技。仁寶董事長陳瑞聰表示：「仁寶投入醫療版圖7年多來在各個細分領域皆有成果，針對2025年台灣進入超高齡社會，集團將持續拓展智慧醫療布局與投資，盼能一同減輕社會健康照護負擔。」
神寶醫資將展示「AI來幫忙 測測活動度」，這款用於遠距復健的動態感測器，能運用雲端將醫師給予的復健建議送到民眾家中，在家就能完成復健，節省往返診所的頻率。
「仁寶i照護」將展示台灣最大規模的照護平台，提供企業雲端ERP及養護醫衛管理及照護教育網。自2018年推出以來，已被超過1500家機構採用，為60萬名長者提供了2.5億次的照護服務，顯著提升照護品質與專業照護人員的技能。
宏智生醫將展示「AI腦波評估壓力&失智風險」產品，通過AI即時分析90秒腦波訊號，提供可量化的壓力評估指標，是心理健康篩檢及臨床輔助診斷的有力工具。
安禾聽力（Andhear）為專業聽力市場的最佳合作夥伴，展示產品將包括Andvoice聽力檢測套件、Andpods專業輔聽器與電視串流設備。提供聽力中心、連鎖聽力適配通路及醫療院所完整的聽力解決方案如：精準客戶目標、多樣化產品線與完善的售後服務，全面提升消費者需求與通路商的銷售目標。
勤立生物科技將展示「4in1全家人的優善選擇」旗鑑型多功能血糖機，專為家庭及臨床醫療院所設計。操作簡便，並可將數據同步至手機應用程式，讓使用者隨時掌握健康狀況。
2024高齡健康產業博覽會將於8月2日至4日在世貿展覽一館舉行。
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