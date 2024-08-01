【時報-台北電】強茂(2481)公告113年第2季合併財務報告董事會召開日期為113年8月9日。（編輯：沈培華）

《外資》買超股：臺企銀、旺宏、華航
《外資》賣超股：友達、群創、聯上發
《今日焦點新聞》擴大管制半導體設備出口 美追殺陸牽連台灣
輝達暴漲13％ 台積電坐等漲停價？分析師點將3族群 京元電、訊芯等12檔跟著香
#強茂 #半導體 #合併財務報告 #董事會
透過Google新聞追蹤旺得富