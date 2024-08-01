【時報-台北電】聯準會主席鮑爾放鴿，激勵美股昨夜走揚，晶圓雙雄ADR連袂勁彈，激勵台股今日開高反攻442.75點、收22642.10點，直接躍過5日線、季線，總成交值也放大至4307.69億元；盤面各大類股除食品、百貨外，其餘皆揚，尤其電子相關族群在輝達、超微等美國科技巨頭攻高帶動下，氣勢如虹。
其中，聯家軍受聯電(2303)昨日法說報喜並激勵昨夜ADR飆升近13%佳音帶動，除聯電爆量衝漲近7%外，原相(3227)、聯傑(3094)、聯詠(3034)、智原(3035)、聯陽(3014)、欣興(3037)、宏齊(6168)、盛群(6202)等皆攜手收高，僅矽統(2363)因H1吃「虧」，股價再度回落1.66%。
聯電昨日法說報喜，昨夜ADR暴衝12.72%，激勵今日股價盤中最高達54元，終場大漲6.94%、收53.9元，且成交量大增至17.6萬餘張，僅次「00632R」。聯電第二季毛利率、獲利及第三季展望均優於市場預期，美系外資最新報告調升其獲利預期，維持「加碼」評等，目標價則自58元、調升至60元。
原相上半年營收亮眼，法人看好全年獲利表現，惟近期面臨漲多調節賣壓，日前盤中一度探低至157元；今受聯電強漲帶動，盤中最高一度彈上174元，終場收漲4.91%、報171元，成交量也同步放大至2462張。原相第2季營收20.44億元，改寫近11季新高，季增16.8％、年增46.6％，上半年營收37.95億元，年增52.9％。日前財報公布後，法人圈也傳出原相今年每股淨利有望挑戰10元。不過三大法人7月共調節2266張，包括外資賣超2182張、投信買超128張、自營商賣超212張。
而矽統(2363)減資新股上市後，股價連挫兩日，昨剛回神漲停，今日又開高收低1.66%、報76.8元，成交量放大至5.7萬餘張。矽統為聯電旗下IC設計廠，第2季營收5015萬元，季增46.26%，仍未達經濟規模，營運持續虧損，每股虧損0.16元，上半年每股虧損0.26元。矽統調整體質，留下有競爭力、具前景的產品線，並尋找未來有互補性的產品一起合作提升競爭力，但改造需要時間，成效待觀察。(編輯：李慧蘭)
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