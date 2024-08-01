【時報-台北電】指數全天低檔調整，創指跌超1%，低空經濟概念尾盤再度拉升。收盤，滬指報2932.39點，跌0.22%；深成指報8673.58點，跌0.92%；創指報1665.97點，跌1.31%。盤面上，商業航太、半導體、叫車板塊漲幅居前，白酒、網路金融、零售板塊跌幅居前。

板塊方面，叫車服務持續走強，通達電氣、海馬汽車、江西長運漲停。

半導體板塊拉升，中晶科技3連板，盛景微觸及漲停，航宇微一度20CM漲停。

商業航太延續強勢，騰達科技9連板，航太晨光5連板，春暉智控20CM漲停，大業股、星網宇達、航太長峰等多股觸及漲停板，佳訊飛鴻、航太宏圖漲超10%。

下跌方面，零售板塊跌幅居前，海印股份跌停；白酒板塊持續下探，迎駕貢酒領跌低位震盪，瀘州老窖、古井貢酒跟跌。

整體來看，兩市個股漲跌不一，近3,000檔個股下跌。(編輯：邱致馨)

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