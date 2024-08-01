《金融》日股匯逆向飆 專家：貨幣政策正常化有利金傳族群

【時報記者任珮云台北報導】日本央行宣布升息之後，聯準會宣布利率維持不變。但日、美股市在央行宣布新一輪貨幣政策後表現兩極，美股今晨大漲收市，而日股今天則重挫逾千點，日圓延續近期強勢格局。

對於今天日股重挫，中信日經高股息ETF（00956）經理人王建武認為，日本企業在2024年度財報的設定損平匯率，大約在140-145之間，目前的匯率對多數企業而言，仍都有匯兌收益，預期在下半年財測中會逐步反應。展望後市，隨著東證交易所敦促企業加大股東回報，加碼股息、實施庫藏股，做好股價管理，尤其有利於大型金融、航運、鋼鐵等高股息族群，仍持續看好日股長期走勢。

此外王建武表示，根據高盛證券統計，近期日股短線急跌超過5%，是東證改革後的第7次。統計大盤約需63個交易日才能漲回前高。而相較東證指數，日經高股息指數漲回前高的速度，比大盤快了28個交易日。換言之，投資日經高股息指數相關類股的投資人，有機會比大盤早1個月以上的時間回到高點，甚至再創新高。因此，投資人不妨趁日股回檔時投資具有日本復甦與升息題材的日本ETF如半導體、商社或高股息等，掌握日本經濟復甦契機。

展望日圓後市，王建武表示，日圓此波雖從低點彈升，但多數是反映此前日圓過度單邊貶值的空方回補現象。考量日央升息步調相對和緩，美日利差仍會存在一段時間，日圓仍沒有強力拉升的充分條件。推估後續在美日利差將逐步回穩，並且難以快速擴大的環境下，日圓可望維持區間震盪走勢。