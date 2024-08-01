《化工股》長興8月9日董事會 提報Q2財報 15:142024-08-01 時報資訊 財經內容中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字體大小： A+ A- 【時報-台北電】長興(1717)表定8月9日召開董事會，預計提報113年第二季財務報告。(編輯：廖小蕎) 《外資》買超股：臺企銀、旺宏、華航 《晨間解盤》聯準會放鴿 台股反彈可期 《化工股》興農Q2財報董事會 8月9日召開 《化工股》和益8月2日參加元富證券舉辦法人說明會 #長興 #財務報告 #化工股 透過【Google新聞】追蹤旺得富 個股觀測 優良 持平 注意 相關族群 石化塑橡膠類 電子類 面板及顯示器 也許您會感興趣 推薦專題 AI將成世界趨勢，投資標的大點兵 2024-06-05~至今 文章數：56 比爾蓋茲說，AI將在5年內改變人類的生活方式。根據DIGITIMES報告，全球生成式AI市場將快速成長， 2022~2030年複合成長率高達83%。身為投資人，你我都無法忽視。 前往專題 現在...是買進美債的最後機會嗎？ 2024-02-22~至今 文章數：77 美國3月CPI、PPI雙雙高於預期，降息時程恐延後，美國10年期公債殖利率衝破4.5%。現在會是美債的最後買進機會嗎？ 前往專題 別只看獲利...ESG概念股、ESG ETF才是王道 2024-02-01~至今 文章數：98 過去投資人多以「公司有沒有在賺錢」作為選股考量，但現今多以ESG做為指標，評估該企業是否永續經營、值得投資，ESG概念股、ESG ETF應運而生。 前往專題 台股基金三巨頭團隊績效比一比 統一投信幫你賺更多 2023-02-07~至今 文章數：22 今年AI趨勢帶動台股行情熱絡，收復去年股災失土，加上資金回流，使台股基金規模成長34.11%至4821.77億，並以前三大基金公司為主力。隨著聯準會停止升息週期，市場期待明年聯準會啟動降息，重現寬鬆貨幣政策帶來的股市大多頭，台股作為AI趨勢主要受惠市場之一，也成為投資人明年佈局重點。選擇長期績優的台股團隊，可以賺取更多超額報酬。 前往專題 其他人正在看 發表意見 留言規範 當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。 您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於： 散布或傳播涉及誹謗、侮辱、仇恨、歧視、恐嚇等違背善良風俗或影響社會安寧、破壞公共秩序或影響國家安全等違反法令之相關內容； 意圖影響有價證券交易價格，而散布未經證實之流言或不實資訊； 傳輸或散佈電腦病毒； 藉此從事廣告、宣傳、促銷、招徠業務或從事其他未經本公司同意之商業行為； 從事刊登與本文無相關之內容或重覆發布相同或類似之內容或文章； 散布或傳輸侵害他人智慧財產權、商業秘密或其他依法令或契約應負保密義務之相關資料或資訊； 若發表相關研究報告，應註明內容來源及發表時間； 對本服務其他使用者或第三人產生困擾、不悅或令人反感或違反網路禮節及其他經本公司認定不適當之行為。
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