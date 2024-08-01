【時報-台北電】聯準會鴿派言論，帶動美AI科技股強彈，台積電今率台股大反攻。今日外資(不含外資自營商)買超163.5671億元，投信買超74.6774億元，自營商賣超53.7149億元，三大法人買超184.52億元。

外資今日(8月1日)終止連四賣共出脫1251.6億元，轉為買超163.56億元。外資在7月大砍台股3502.5億元，8月第一天轉為買超有好的開始。今年至今日為止，外資仍賣超台股2608.5億元。

本土的投信法人是今年以來的多方主力，今日買超金額擴張，僅自營商持續做空。

FED放鴿，費半指數、台積電ADR大漲，台股今(8月1日)喜迎反彈。台積電(2330)今開盤大漲35元至969元，攻上10日線，台股跳空開高大漲逾400點，開盤22546點一口氣收復季線、5日線，最高22652點，觸及10日線。

台股隨著聯準會FOMC會議結果偏鴿影響，1日開高走高，終場收22,642.10點，漲442.75點、成交金額4,307.6億元。台積電收960元、漲26元。

台股AI多頭指標台積電今早跳空開高觸及10日線，鴻海(2317)也續強；台積電領軍，老AI廣達(2382)、緯創(3231)、技嘉(2376)等聯袂反攻5日均線，光寶科(2301)法說會後拉漲停，台達電(2308)今日下午法說會前股價亦強勢，AI大型電子股成為台股反彈急先鋒。

台積電收盤略在10日均線之下。台股一開盤隨即收復季線、5日線，收盤加權指數同步台積電，略在10日均線下方。（編輯：沈培華）