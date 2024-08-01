青埔特區身為北台灣最關鍵的門戶戰略區位，機場捷運、高鐵、國道交通網絡交織，不僅大幅提升便捷性，同時也帶動城市的發展，除了擁有政府、民間挹注千億豐沛資源，區內三大機場捷運站點華泰名品城、XPARK、新光影城、青塘園、桃園棒球場以及兒童美術館一一兌現，全國性的大型開發商更持續加碼建設，創造極具國際競爭力、無限前景的繁華都心，專注建築質量、遴選優越區位的金鉐建設看好青埔長線動能，佈局最精華的A18站生活圈，推出「金鉐森PARK」，實事求是的營造品質、細膩以人為本的規劃設計，吸引不少目光前瞻的科技菁英出手。
邱垂哲總經理自基層工務出身，擁有多年營造實務經驗，相較於多數代銷出身的開發商而言，言談之間謙遜接地氣，滿滿皆是對於建築的熱愛，一身輕便服裝，隨時穿梭在工地現場，與同仁一同站在第一陣線，工程起家的硬底子實力，認為建築必須得禁得起時光歲月的考驗，也因此特別著重本質的基礎工法，土開、企劃、採購到營造、售後服務通通一手包辦，鋼筋水泥建材選用、樑柱設計，精細到格局的雕琢，以首發案湖口「金鉐KING」案而言，7層樓高的建築卻不以成本為考量，以建築安全為前提，採用雙制震工法，扎實強化結構耐震和精準施工品質，初試啼聲就廣受「只買好產品」的竹科客青睞！
【接續首發案熱烈回響，延續嚴選地段之哲學】
邱垂哲總經理看準桃園青埔特區站穩國門第一站核心區位，國際級城市輪廓浮現，「要買地就要選最好的地段」，佈局A18站生活圈精華土地，打造指標案「金鉐森PARK」，秉持著給消費者最穩固安心的居住之使命，在結構、防水工法投注大量心力及資源，延續雙制震工法，加入ALFA SAFE柱中柱制震系統及WELL-LINK制震壁，防水工程則託付豪宅御用的大信防水施作，在看不見的細節堅持以踏實穩健的原則，堅持讓建築變更好，只有看過的人才知道。
讓消費者一同親眼見證營建品質、產品細節，而最受菁英族群喜愛的A2戶，權狀僅33坪，但留設大面積公領域空間，雙套衛浴皆有開窗，引風納氣、光線充裕，並採雙主臥設計，消費者好評回響不斷！而在桃園、新竹推案獲得熱烈掌聲，邱垂哲總經理也指出，未來金鉐建設將持續在北台灣具有國際都會樣貌的生活圈佈局，並預告下一案將落腳林口，看準大林口產業金脈，推出最適切的格局產品，讓更多民眾體驗與眾不凡的居住享受。
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