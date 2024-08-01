協助中小企業發展 振興融資專案加碼3000億元

為協助中小企業因應疫後經濟復甦，財政部督導8家公股銀行於112年4月推動「中小企業千億振興融資方案」，提供微型及新創事業、中小企業之疫後振興資金需求。財政部表示，考量企業復甦資金需求仍殷，將再增加融資額度3,000億元，總額度擴大達9,000億元，並延長申貸期限至114年底，協助企業振興發展。
財政部說明，本方案係配合經濟部協助中小型事業疫後振興專案貸款，由公股銀行同步推出之方案，希望能提供中小企業多元選擇，發揮金融支援企業之政策加乘效果，自112年4月中旬起開辦迄今，原定融資額度3,000億元，112年12月再增為6,000億元，實施期間將至113年12月31日屆滿。據8家公股銀行統計截至113年6月底累計核貸金額達5,713億餘元，共協助55,623家企業，成效良好。
財政部進一步表示，本方案核貸金額截至目前已超過融資額度6,000億元之九成五，且九成為週轉金運用，顯示中小微企業復甦仍緩，資金需求甚殷，經洽公股銀行提高本方案規模，再度增加額度3,000億元，總額度擴大達9,000億元，並延長期限至114年底，以協助中小企業快速復甦並穩健經營，扶持創新與轉型升級，提升產業競爭力。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：