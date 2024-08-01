因應多元產業發展用地需求，經濟部產業園區管理局積極打造良好投資環境，正如火如荼進行新園區開發。為吸引優秀廠商進駐投資，特於31日與投資台灣事務所、新竹縣政府及台糖公司共同主辦園區招商媒合座談會，吸引了來自各界200多位產業專業人士及政府機關代表參加。

此次座談會以「產業新星、風城卓越」為主題，致力於促進產業鏈結，實現全國用地供需的均衡發展，並促進智慧製造產業的新發展。

經濟部產業園區管理局表示，隨著屏東科技產業園區擴區、高雄軟體園區二期、新市產業園區等多個新興園區的推動，以及由嘉義縣政府、台糖公司合作開發之馬稠後產業園區後期，將扮演支援上下游產業鏈供應商基地之重要角色，此次座談會介紹的多數園區皆採只租不售的方式，有效降低廠商前期投入成本，希冀吸引更多企業進駐。

產業園區管理局說明，隨著招商活動的進行，有意進駐的廠商可循相關公告流程，辦理租約簽訂，確保順利進駐與建廠，這將為園區內外的經濟發展注入新動力，推動智慧製造產業進一步升級。