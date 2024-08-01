【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】最新出爐的PMI（採購經理人指數）報告，韓國7月製造業已連3個月都是擴張，表示都超過分界線50以上。不過，因內需力道不強，已影響到產出與新訂單表現。日本則是小幅萎縮在50以下，汽車產業下滑最多。

在需求平淡以及通膨過高下，日本au Jibun Bank製造業PMI的終值，從6月剛好在50，降到7月49.1。這是3個月以來，日本製造業PMI首次跌破50大關，且跟初值49.2差不多。

經濟學者認為，2024年第3季一開始，日本製造業的表現就不怎麼樣。日本和全世界一樣，都是需求不好，新訂單也是3月以來最差。日本通膨仍然明顯。雖然日企有漲價但幅度有限，怕漲太多失去客戶。

同時，投入生產價格也是2023年4月以來最高。上個月，日圓兌一美元匯價曾經貶至38年新低點。此調查中，日本7月生產價格上揚，但日本廠商為保有競爭力，硬是把物價漲幅壓到4個月以來最小。

儘管景氣狀況低迷，但日企對7月的信心依然不減，因為這些日本公司預估，日本和海外的需求即將復甦，將有助於在日後拿到新客戶的訂單，以及擴張現有業務。

在日本近鄰韓國方面，標普全球（S&P Global）所編撰的亞洲第4大經濟體製造業PMI，經季節性因素調整後，7月為51.4點，6月時曾一度飆升至26個月新高52。

經濟學家表示，韓國的產出和新訂單數量都有成長，但向上動能似乎熄火，因韓國內需不佳無法擴張更大。事實上，產出和新訂單連續4個月成長，但成長趨緩至3個月新低。主要市場出口訂單量增加，尤其是美國、日本和東南亞。