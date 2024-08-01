【時報編譯張朝欽綜合外電報導】豪華汽車製造商BMW在周四指出，由於競爭加劇和需求減弱，集團的核心汽車業務第二季獲利率低於預期。

該集團汽車部門的息稅前利益(EBIT)的利潤率跌到8.4%，低於去年同期的9.2%，也低於分析師預期的8.7%。

BMW還指出，投資水準持續攀高，預計該公司在車款改造和電動車方面的創紀錄支出，將於今年達到峰值。

公司也重申了2024年財測，指出由於研發、生產及人事成本增加，集團的稅前獲利將輕微下滑。

BMW的汽車部門第二季獲利率，處於全年目標8%至10%之間的低端。

與其它汽車同業一樣，BMW在中國市場遇到壓力。中國本土的汽車製造商崛起，它們低成本電動車的市場佔比不斷上升，迫使歐洲競爭對手大幅降價。

今年上半，BMW在中國的銷量滑落4%，但是這樣的表現仍優於福斯集團和賓士。

BMW在聲明中說，公司預計中國經濟在第三季回穩。