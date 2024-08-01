AMD（超微） 31日公布2024年第2季財報，營收達58億美元，AMD董事長暨執行長蘇姿丰表示，第2季展現強勁的營收與收益成長，成長動能主要來自資料中心事業群創下紀錄的營收；公司的人工智慧（AI）業務持續加速攀升，在Instinct、EPYC和Ryzen處理器的市場需求帶動下，AMD已為下半年營收的強勁成長做好充分準備。

AMD公佈2024年第2季營收為58億美元，毛利率為49％，營業利益為2.69億美元，淨利2.65億美元，稀釋後每股收益0.16美元。以非美國一般公認會計原則（non-GAAP）計算，毛利率為53％，營業利益為13億美元，淨利11億美元，稀釋後每股收益則為0.69美元。

AMD指出，第2季資料中心事業群營收創季度新高，達28億美元，比去年同期增長115％，成長動能主要來自於AMD Instinct GPU出貨量的大幅成長以及第4代AMD EPYC™ CPU銷售的強勁成長。營收較上一季增長21％，主要得益於AMD Instinct GPU出貨量的強勁成長。

在客戶端事業群營收為15億美元，較去年同期增長49％，比上一季增長9％，成長動能主要來自於AMD Ryzen處理器的銷售成長，市場猜測可能是英特爾的高階CPU傳出災情，導致用戶轉向AMD增加出貨所致。