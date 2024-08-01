全球半導體封測龍頭日月光投控（3711）積極進行全球布局，日媒報導，日月光正評估在日本北九州市的設廠計畫，且日月光投控的日本子公司ASE Japan於31日已經與北九州市政府簽訂取得北九州市若松區Hibikinokita內約16公頃的市有地臨時協議。
日月光投控在31日公告的重大訊息，該公司日本子公司ASE Japan將取得位於日本北九州市若松區Hibikinokita之土地，取得的土地面積為15萬9,899平方公尺 （約4萬8,369坪），取得價格為每平方公尺 2 萬 1,362 日圓 （約新台幣 4,385 元）、交易總額為 34.15 億日圓 （約新台幣 7.01 億元）。
日媒報導還指出，在日月光投控的日本子公司 ASE Japan 於 31 日與北九州市政府簽訂的臨時協議當中，表示預計將在當地建造一座新工廠，但投資金額和具體用途尚未確定。
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