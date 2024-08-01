始終堅持大學的核心，就是「學生」與「教育」的逢甲大學，在2024年《遠見雜誌》校長互評大學總體競爭力排行榜中，榮獲非醫科類的綜合類私校冠軍，至於與AI高度相關的「資訊通訊科技」領域排名，全台第九，私校第一。

同時逢甲在「工程、製造及營建」領域排名全台第八，為前十名中，唯一私立大學。全台校長們的好評，不僅是對逢甲大學的肯定，也是對逢甲教育理念的認同。

因AI及半導體產業興起，近期最夯的「資訊通訊科技」領域，逢甲大學名列私校第一，顯見逢甲在此領域的教學與研究實力。

此外，逢甲為綜合型大學，專業領域選擇多元，無論是從深度使用AI建模的資訊電機相關學系，到充分應用AI工具的工程類學系，乃至於強調大數據分析的商管學系，都已在AI普及的大趨勢下進行課程轉型。

像是推動營造業數位轉型的建築專業學院，致力打造智慧城市的建設學院、以及不斷強化金融科技的金融學院等，都已有實際的成果。

逢甲中文系、外文系今年9月起也將一系列四門生成式AI應用的課程，列為必修課，將率先完成生成式AI的完整應用培育，為語文學系學生在他們獨有的專業上，打造無可匹敵的職場競爭力。

一直強調看得見、摸得到的逢甲AI，擁有許多協助AI產業的落地與產業數位轉型的實證。逢甲大學校長王葳表示，近年來能夠持續獲得友校校長和社會大眾的肯定，是全體師生共同努力的成果。

在AI的浪潮下，逢甲將持續擴大AI在各學系的發展，也將率全國之先全面導入微軟O365的Copilot，作為教學及行政工作上的AI輔助工具，將打造逢甲成為一個嶄新的AI校園。