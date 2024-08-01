大型壽險公司近幾個月積極調升美元宣告利率，8月先是一向淡定的富邦人壽開始調升後，台灣人壽也連續2個月調升美元宣告利率，美元市場最高仍維持7月的4.1％，等於近3個月前六大壽險中有5家壽險，即國泰、富邦、南山、凱基、台壽都拉升宣告利率。
6月國泰人壽帶頭調升美元宣告利率後，7月台灣人壽再拉上市場最高4.1％，8月多家壽險停戰，但一向淡定的富邦人壽動了，8月調升新台幣、美元、澳幣共189張保單的宣告利率，美元宣告利率維持在3.9％。其餘壽險包含國泰、南山、新光、凱基、元大、宏泰、遠雄、三商壽、全球、台新等，8月都按兵不動。
台灣人壽今天（1日）也宣布，8月再調升美元宣告利率，為連續兩個月調升，8月共調升132張保單，美元保障型最大調升0.1％，最高宣告利率仍為4.1％；美元儲蓄型最大調升0.1％，最高宣告利率仍為3.15％。新台幣保障型最大調升0.1％，最高宣告利率仍為2.7％；新台幣儲蓄型最大調升0.1％，最高宣告利率仍為2.55％。
富邦人壽8月也罕見調升美元宣告利率，美元部分商品調升0.05％～0.1％，共調整79張，調整後宣告利率最高維持3.9％；新台幣利變壽險調升0.05％～0.10％，共調整約100張，調整後宣告利率最高維持2.6％；澳幣利變保單則是調升0.05％，預計調升10張。
國泰人壽6月調升後，美元宣告利率目前最高4.05％，現售新台幣宣告利率最高2.35％，澳幣商品宣告利率最高3.9％；凱壽6、7月皆調升宣告利率，美元最高在4.05％、新台幣最高為2.7％，8月不動；南山7月調升後美元宣告利率最高來到4％，新台幣調升後最高有2.5％，8月也選擇按兵不動。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：