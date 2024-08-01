大型壽險公司近幾個月積極調升美元宣告利率，8月先是一向淡定的富邦人壽開始調升後，台灣人壽也連續2個月調升美元宣告利率，美元市場最高仍維持7月的4.1％，等於近3個月前六大壽險中有5家壽險，即國泰、富邦、南山、凱基、台壽都拉升宣告利率。

6月國泰人壽帶頭調升美元宣告利率後，7月台灣人壽再拉上市場最高4.1％，8月多家壽險停戰，但一向淡定的富邦人壽動了，8月調升新台幣、美元、澳幣共189張保單的宣告利率，美元宣告利率維持在3.9％。其餘壽險包含國泰、南山、新光、凱基、元大、宏泰、遠雄、三商壽、全球、台新等，8月都按兵不動。

台灣人壽今天（1日）也宣布，8月再調升美元宣告利率，為連續兩個月調升，8月共調升132張保單，美元保障型最大調升0.1％，最高宣告利率仍為4.1％；美元儲蓄型最大調升0.1％，最高宣告利率仍為3.15％。新台幣保障型最大調升0.1％，最高宣告利率仍為2.7％；新台幣儲蓄型最大調升0.1％，最高宣告利率仍為2.55％。

富邦人壽8月也罕見調升美元宣告利率，美元部分商品調升0.05％～0.1％，共調整79張，調整後宣告利率最高維持3.9％；新台幣利變壽險調升0.05％～0.10％，共調整約100張，調整後宣告利率最高維持2.6％；澳幣利變保單則是調升0.05％，預計調升10張。

國泰人壽6月調升後，美元宣告利率目前最高4.05％，現售新台幣宣告利率最高2.35％，澳幣商品宣告利率最高3.9％；凱壽6、7月皆調升宣告利率，美元最高在4.05％、新台幣最高為2.7％，8月不動；南山7月調升後美元宣告利率最高來到4％，新台幣調升後最高有2.5％，8月也選擇按兵不動。