【時報-台北電】中鼎(9933)113年8月1日公告，處分私募基金-台中銀台灣量化基金8,477,100.10單位，每單位價格19.03元，交易總金額1億6131萬9215元，須扣除績效費80萬7799元，處分利益1051萬1416元。(編輯：廖小蕎)
《其他股》中鼎處分台中銀台灣量化基金 獲利約1051萬元
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【時報-台北電】中鼎(9933)113年8月1日公告，處分私募基金-台中銀台灣量化基金8,477,100.10單位，每單位價格19.03元，交易總金額1億6131萬9215元，須扣除績效費80萬7799元，處分利益1051萬1416元。(編輯：廖小蕎)
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