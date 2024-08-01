【時報-台北電】台灣五十指數今日收盤為18345.31點，上漲375.47點，漲幅2.09％

《集中市場》集中市場09:00，指數22546.40點，成交值98.35億元
《櫃買市場》櫃買市場09:00，指數263.10點，成交值17.37億元
《櫃買市場》櫃買市場12:00，指數266.80點，成交值868.13億元
《集中市場》集中市場12:00，指數22613.27點，成交值3179.77億元
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