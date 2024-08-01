【時報記者任珮云台北報導】美國聯準會連續八度暫停升息，將聯邦基金利率維持在5.25%-5.5%的23年高位。然而，聯準會主席鮑爾暗示，若數據持續如預期發展，9月降息是適合的。
摩根資產管理認為，聯準會傾向9月降息的態度激勵美國股債昨（31）日雙漲，標普500指數收盤上漲1.6%，創下5個月以來最大漲幅。從歷史經驗來看，降息期間美股、美債及REITs等各類資產通常表現亮眼，投資人應在降息啟動前趁早布局。
摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，美國通膨不斷放緩，聯準會降息預期升溫，今年9月和12月有望各降息一碼。林雅慧指出，聯準會首次在兩年來更均衡看待通膨及就業兩大指標，此外，聯準會量化緊縮（QT）持續減少持有的美國公債、機構債和機構抵押貸款證券。總體而言，會後聲明傾向鴿派，為聯準會9月降息開啟大門。
摩根大美國領先收成多重資產基金經理人楊若萱指出，美國企業今年和明年獲利持續強勁，聯準會如今不再只強調通膨，也將就業市場情況納入考量，顯示9月預防性降息的機率愈來愈高，預計美國經濟將軟著陸。
楊若萱補充說，過去30年來，當聯準會在經濟成長期間啟動降息，美國資產在降息期間的表現都相當亮眼，美股的平均報酬率達21%，優於全球不含美國股市的14%和新興股市的7%。同一期間，美國投資等級債及非投資等級債的平均漲幅約為10%，美國REITs的漲幅更高達17%。這顯示在景氣軟著陸之際，美股、美債和REITs等多重資產的後市表現相當值得期待。
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