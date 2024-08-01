台股今日(08/01)集中市場收漲442.75點，報22642.10點，漲幅1.99%，成交量4307.69億元。台積電上漲2.78%，收960.00元；聯發科下跌3.28%，收1180.00元、鴻海收漲2.27%。人氣成交量最大前十檔分別為：聯電、旺宏、群創、新光金、錸德、鴻海、矽統、中工、友達、台積電。
在上市類股中，以電腦週邊族群、建材營造族群表現最為亮眼，漲幅分別為4.90%、3.16%；食品業族群走勢則較為疲軟，下跌2.21%。
上市股中有26檔漲幅9%以上，其中4檔一度攻上漲停。收盤漲幅前十名分別為：力銘(10.00%)、穎漢(10.00%)、和椿(10.00%)、光寶科(9.99%)、益登(9.98%)、台灣精銳(9.98%)、富世達(9.97%)、榮星(9.96%)、慧友(9.96%)、三地開發(9.95%)。
上市股跌幅最重前十名分別為：新至陞(-5.69%)、中砂(-5.47%)、誠研(-4.09%)、台光電(-4.00%)、錸德(-3.87%)、中華(-3.79%)、達能(-3.50%)、華建(-3.29%)、聯發科(-3.28%)、來億-KY(-3.23%)。
在上櫃類股中，以電機機械族群、化工業族群表現最為亮眼，漲幅分別為2.54%、2.51%；居家生活族群走勢則較為疲軟，下跌0.25%。
成交量前十名人氣指標為：鑫科、均豪、東捷、擎亞、福裕、安國、精材、友威科、波若威、力麒。
上櫃9%以上漲幅共有21檔，其中1檔一度觸及漲停。收盤上漲前十名上櫃股分別為：錦明(10.00%)、威健生技(10.00%)、信立(9.96%)、天方能源(9.95%)、高鋒(9.95%)、能率網通(9.95%)、鏵友益(9.94%)、大拓-KY(9.94%)、永捷(9.93%)、聰泰(9.93%)。
跌幅最重前十名分別為：勁豐(-7.89%)、天蔥(-6.67%)、得利影(-6.44%)、醫揚(-5.66%)、泰谷(-5.13%)、昇達科(-4.50%)、弘塑(-3.87%)、及成(-3.63%)、尚茂(-3.29%)、邦泰(-3.28%)。
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