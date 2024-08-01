【時報-台北電】滬指午後震盪微漲，晶片板塊快速拉升。午後盤中，滬指報2941.89點，漲0.11%，深成指報8711.94點，跌0.48%，創指報1674.04點，跌0.84%。盤面上，商業航太、半導體、叫車板塊漲幅居前，白酒、網路金融、零售板塊跌幅居前。

板塊方面，叫車繼續走強，通達電氣、海馬汽車、江西長運、海汽集團漲停。

半導體板塊拉升，中晶科技3連板，士蘭微、盛景微觸及漲停，航宇微20CM3天2板漲停。

商業航太延續強勢，航太晨光5連板，春暉智控20CM漲停，大業股份、星網宇達、航太長峰等多股觸及漲停板，佳訊飛鴻、航太宏圖漲超10%。

下跌方面，零售類跌幅居前，海印股份跌停。

白酒板塊持續下探，迎駕貢酒領跌低位震盪，瀘州老窖、古井貢酒跟跌。

整體來看，兩市個股漲跌不一，上漲個股逾2500檔。(編輯：邱致馨)

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