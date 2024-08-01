全球第5大、台灣IC設計龍頭聯發科，今年在高鐵新竹站正對面，蓋起17層高的辦公大樓，將成為竹北新地標，預計2027年完工，房市達人表示，去年在聯發科拿到70年地上權案建照後，馬上搶買附近房子，還是Apple價（價格合理或偏低），短短10個月已漲30%，看好等新大樓蓋好，房價將上衝120萬。
聯發科竹北總部落成後，將創造 3千個就業機會，也會建空橋連到高鐵新竹站和新竹生醫園區，網友很感慨，現在竹北高鐵一坪70起跳，新案還喊到8字頭，發哥一堆學弟都沒上車，群組都在靠北，還被笑70買門牌新竹縣。
搶買一間高鐵旁的房子，運氣還不錯，買到Apple價
房市達人老黃在臉書「老黃房市筆記」表示，聯發科竹北基地已經在打地基了，我還記得，去年10月19日，竹北高鐵地上權案一發照給聯發科，我立刻衝去搶買一間高鐵旁的房子，運氣還不錯，賣家應該還不知道這個新聞，我有買到Apple價。
那個時候大家對新青安還半信半疑，都在講選前觀望、選前觀望，我在想，選前觀望個屁啦！這根本就是政策買票、政府送錢，當然要立刻衝去買，有多少買多少，把車子賣了都要湊錢來買，我當時買的價錢是59，放到今天，保守估計應該已經漲30%有了，時間也就不過是短短10個月。現在聯發科還沒蓋好，蓋好後，當地房價應該會上衝120。
總有人從不看新聞，總有人完全不做功課，房市比股市反應慢很多拍，股市都是瞬間反應完，房市可能拖好幾個月。這世上永遠是先知先覺的人很少，後知後覺的人多，立刻行動的人少，拖拖拉拉的人多。每次路過聯發科，都覺得自己屌爆了！
※本文獲得《老黃房市筆記》授權，未經同意不得轉載
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