證交所公告本月12檔台股ETF除息，包括今天除息的00939秒填息，還有受益人數超過132萬的00878、擁有92萬股民的00940等。先前年化配息率10%以上的現象稍見減緩，本月除息已宣布股息的12檔，僅2檔年化超過10%。
本月ETF除息最多落在8/16，高達8檔，另外8/1、8/7、8/8、8/21各有1檔。以年化配息率排序，12檔ETF除息狀況如下：
00932兆豐永續高息等權，8/16除息，季配0.65元，年化配息率14.92%
00690兆豐藍籌30，8/16除息，季配1元，年化配息率11.56%
00878國泰永續高股息，8/16除息，季配0.55元，年化配息率9.56%
00923群益台ESG低碳50，8/21除息，半年配0.923元，年化配息率8.48%
00881國泰台灣5G+，8/16除息，半年配1元，年化配息率8.22%
00946群益科技高息成長，8/7除息，月配0.067元，年化配息率8.04%
00913兆豐台灣晶圓製造，8/16除息，半年配0.66元，年化配息率6.24%
00940元大台灣價值高息，8/8除息，月配0.05元，年化配息率6.12%
00850元大台灣ESG永續，8/16除息，季配0.62元，年化配息率5.56%
00939統一台灣高息動能，8/1除息，月配0.063元，年化配息率5.28%
00944野村趨勢動能高息，8/16除息，月配0.058元，年化配息率4.68%
00701國泰股利精選30，8/16除息，半年配0.3元，年化配息率2.04%
法人表示，月配型ETF多為今年才成立，其中以00946金額、年化配息率最高，加上00940、00944、00939等，年化配息率皆為個位數。
本月除息年化配息率在10%以上僅2檔，皆為兆豐投信旗下，00932兆豐永續高息等權年化14.92%居冠，去年9月掛牌股價還在1字頭，季配息達0.65元，拉高殖利率。
另一檔00690兆豐藍籌30，自2017年掛牌以來配息穩定，2022、2023配息率皆逾8%，在以權值股為主的ETF之中，配息相對豐厚。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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