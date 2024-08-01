【時報-台北電】中華電(2412)8月9日召開董事會，決議113年第二季財報。(編輯：李慧蘭)

《外資》買超股：臺企銀、旺宏、華航
《基金》美股順風車 00939首日秒填息
新制勞退6月底持股大調整 大增台積電及鴻海持股
舊制勞退基金6月底前十大持股AI化 台塑及中鋼被剔除
#中華電 #決議 #通網 #日召開董事會 #第二季
透過Google新聞追蹤旺得富