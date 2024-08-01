【時報-台北電】華城(1519)公告公司113年第二季財務報告董事會召開日期為8月9日。(編輯：邱致馨)

華城市值增 董事長許福邦首度獲2024《哈佛商業評論》頒發台灣百強企業領袖
《外資》賣超股：友達、群創、聯上發
《基金》美股順風車 00939首日秒填息
《熱門族群》機器人大軍秀紅燈海 所羅門率逾10檔攻漲停
#華城 #電機 #提報 #財務報告 #董事會 #召開
透過Google新聞追蹤旺得富