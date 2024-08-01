新生兒全基因檢測 專家憂：恐衍生「基因歧視」影響投保權益

隨精準醫療、生物科技進步，新生兒全基因檢測將愈來愈普及，台灣當前保險制度還未做好這場革命準備；保險法專家、榮總名醫表示，若將基因檢測結果應用於保險評估中，可能會衍伸「基因歧視」的問題，進而影響投保權益。

新生兒做全基因檢測，目的是協助家長可以在新生兒時期了解基因組成，提前預測可能會面臨的疾病風險，讓健康管理得到前所未有的精準性、個別化；台灣保險法權威劉北元提醒，若將基因檢測納入核保考量，對保險風險評估所帶來的衝擊，可能讓保險制度失去互助的精神，使保險制度的團體性面臨鬆動。

國立陽明交通大學講座教授兼健康創新中心主任、台北榮民總醫院肝膽胃腸科教授級主治醫師吳俊穎擔憂，將基因檢測結果應用於保險評估中，可能會造成「基因歧視」的問題；例如，有基因缺陷的個體，即使在健康狀態下，可能會面臨無法購買保險或需支付更高保費的情況。

吳俊穎認為，告知個人未來可能罹患某些疾病，會對他們造成心理壓力和恐懼，特別是當醫療技術尚無法提供有效的治療或預防方案時，這種預測性的資訊會讓人感到無助和焦慮。

劉北元進一步指出，保險發展幾百年下來，是人類最成熟發揚互助精神的智慧產物，基因檢測對風險評估所帶來的衝擊，可能會讓保險制度失去互助的精神；當保險制度團體性面臨危機，保險費精算的大數法則在風險評估特定化、個別化已經成為可能之下，建議金管會邀集學者專家提前共同討論對策。

根據《2023年全球基因檢測市場報告書》顯示，去年全球基因檢測市場規模達到了172.3億美元（約新台幣5,300億元），預計到2027年將增長至262.1億美元（約新台幣8,000億元）。