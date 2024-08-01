【時報-台北電】台汽電(8926)公告113年第2季財務報告董事會召開日期為8月9日。（編輯：沈培華）

《外資》買超股：臺企銀、旺宏、華航
《油電股》大汽電董事長 鄭天德接任
《油電股》欣雄第2季財報 8月8日提報董事會
《油電股》大台北Q2財報董事會 8月8日召開
#台汽電 #油電 #財務報告 #董事會 #召開
透過Google新聞追蹤旺得富