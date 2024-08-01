【時報-台北電】根基(2546)表定8月9日召開董事會，預計提報113年第二季財務報告。(編輯：廖小蕎)

《外資》買超股：臺企銀、旺宏、華航
《外資》賣超股：友達、群創、聯上發
《營建股》ESG創舉 國產、建越聯手將AI回收副料變金土
聯電、旺宏...今日(08/01)人氣股前十名出爐 電腦週邊族群最搶鏡 光寶科、昆盈 飆漲停
#根基 #營建股 #表定 #日召開董事會 #財務報告
透過Google新聞追蹤旺得富