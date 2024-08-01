【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據彭博彙整的數據，台積電(2330)持股不到1000股的投資人數創歷史新高，此外零股交易金額也創歷史新高。數據顯示，雖然外資在近期紛紛撤離，但散戶股東人數屢創新高。
台積電在小股東的投資組合中，佔有主流地位，這也使得他們面臨比中國入侵更加現實的風險，即股票大跌的風險。
晨星分析師Phelix Lee說，股價仍有上漲空間；而隨著獲利預期不斷地被調高，到某一時間點，將無法持續下去。
台積電在台灣上市的股票，外資持股比例較高，目前約74%；這也意指著，小型投資人容易受到外資撤離，而遭受損失。股神巴菲特在去年出售了台積電股票，原因竟然與台灣人湧入台積電股票相同，即來自中國的威脅，巴菲特選擇撤離，而台人逢低買進。巴菲特說，地緣政治的風險太大，以至於無法持有該公司的股票。
今年七月，外資淨賣出58億美元台積電股票，為彭博自2008年編製該數據以來最高的單月賣超紀錄。
彭博指出，台積電在台灣被稱為是「保護國家的聖山」(護國神山)，彭博訪問的一位28歲陳姓教師，他在2020年以新台幣約500元買入台積電，在股價突破1000元時慶祝，他對台積電的信念始終不移，希望台積電作為台灣的驕傲，能夠繼續邁向2000元。
一位馮姓工程師說，他兩年前買了台積電股票，佔投資組合的3分之1，他說：「這家公司一定不能出事，如果台積電失敗了，台灣就失敗了」。
美國總統拜登曾多次表示，美國將保護台灣。
但美國共和黨參選人川普在近日提出質疑，稱美國是否有責任保護台灣，美國的承諾減弱，台積電股價從歷史高價回落，但是這並沒有澆熄散戶的信心。根據一些網路論壇的消息，一些小型投資人正在申請抵押貸款，或是從結婚資金中動用，希望能獲得更豐厚的回報。
此外台積電也對台灣的房地產繁榮相當重要。根據台灣半導體工業協會的一份報告，2022年台積電一家就佔了台灣GDP總值的8%。作為亞洲市值最高的公司，台積電在台灣加權指數中佔了逾3分之1。台積電只要宣布在哪裡新建工廠，就馬上提振該地區的房地產銷售。
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