受到聯準會主席鮑爾表示可能在9月降息的激勵，亞太股市1日普遍上揚，唯獨日股黯淡，因日銀前一日升息影響，日經指數重挫近3％，日圓更是勁升至148日圓兌一美元。
日經225指數早盤摔落2.72％，東證指數早盤也大跌3.45％，主要受到房地產類股的拖累，此外因日圓升值也令出口類股重挫。日圓走強勢必影響日本出口商的競爭力，而更高的借貸成本令房地產業者首當其衝。
日銀在7月31日宣布調升基準利率至約0.25％，創2008年以來最高，並且暗示接下還會升息。受此帶動，日圓升破150，繼隔夜勁揚1.8％，8月1日持續走強，一度勁升0.9％至148.61日圓兌一美元，寫下4個半月高。
日本財務省揭露在6月27日到7月29日共計投入5.53兆日圓（約368億美元）進行外匯干預。
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