面對中東局勢因巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯領袖哈尼雅在伊朗遇刺升溫，美國聯合航空公司和達美航空公司於當地時間7月31日宣布，暫停飛往以色列第二大城市特拉維夫的航班。聯合航空表示，出於安全原因，將無限期暫停前往特拉維夫的航班。

聯合航空在去年10月以哈衝突爆發後曾做出相同決定，直到今年6月才恢復航班。考慮到中東局勢有再度失控風險，聯合航空宣布自7月31日晚起暫停自紐澤西州紐瓦克自由國際機場飛往特拉維夫的航班，直到另行通知為止。該公司表示持續密切關注局勢，聚焦乘客與機組人員的安全，同時評估下一步行動，適時決定恢復航班。

達美航空則表示，由於中東地區持續不斷的衝突，暫停往返紐約甘迺迪國際機場和特拉維夫之間的航班，直至8月2日，相關機票銷售亦將暫停，會聯絡受影響乘客，並讓8月14日或之前來往以色列的乘客免費更改行程。