面對中東局勢因巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯領袖哈尼雅在伊朗遇刺升溫，美國聯合航空公司和達美航空公司於當地時間7月31日宣布，暫停飛往以色列第二大城市特拉維夫的航班。聯合航空表示，出於安全原因，將無限期暫停前往特拉維夫的航班。
聯合航空在去年10月以哈衝突爆發後曾做出相同決定，直到今年6月才恢復航班。考慮到中東局勢有再度失控風險，聯合航空宣布自7月31日晚起暫停自紐澤西州紐瓦克自由國際機場飛往特拉維夫的航班，直到另行通知為止。該公司表示持續密切關注局勢，聚焦乘客與機組人員的安全，同時評估下一步行動，適時決定恢復航班。
達美航空則表示，由於中東地區持續不斷的衝突，暫停往返紐約甘迺迪國際機場和特拉維夫之間的航班，直至8月2日，相關機票銷售亦將暫停，會聯絡受影響乘客，並讓8月14日或之前來往以色列的乘客免費更改行程。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：