【時報記者莊丙農台北報導】美國降息「鴿派」言論，帶動四大指數反彈，高科技股漲勢尤為凌厲，台積電ADR也大漲超過7％收盤，台股開盤後，電子權值股包括台積電(2330)、鴻海(2317)、廣達(2382)、聯電(2303)聯袂走高，終場加權股價指數以22642.10點作收，上漲442.75點，漲幅1.99％，成交金額4307.68億元。
資深分析師柯孟聰指出，昨天收7月月線，是這波從12629點上漲以來第21個月，長線已經上漲12000點，月線留下一個長上影線，預期進入長線第四波拉回階段，原則上中期修正整理至少三個月，因此，7、8、9月高檔震盪整理、反覆測底機率高，指數以22000點上下震盪2000點的大箱型整理為主。
整體而言，台股資金狂潮未退，00940跌破10元並未出現大量贖回壓力，ETF也持續再發行。另外，美國降息，帶動壽險債權評價回升，壽險股近期表現都不會太差；而電子股不好，資金轉向營建股，營建還在長多格局中，這波跌深的AI、機器人回檔深，也陸續出現跌深反彈，顯示可用之兵仍多，大盤呈現類股輪漲，可多觀察題材性強的長多題材股票。
美國進入總統大選，選戰步入白熱化，也成為不確定因素之一，台灣對美股依存度高，美國至上利益下，也要留意到美國大選帶來的變數。
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