路透1日報導，烏克蘭總統澤倫斯基7月31日表示，在俄烏持續兩年多的戰爭中，基輔不希望中國擔任調解者，而是希望中國可以對莫斯科施加更大壓力，以結束這場戰爭。
澤倫斯基認為，如果中國願意，就能迫使俄羅斯停止俄烏戰爭。他希望中國向俄施加壓力，就像美國、歐盟在施壓一樣。一個國家的影響力愈大，對俄羅斯的壓力就應該愈大。
澤倫斯基說，雖然烏克蘭堅持恢復1991年後的烏俄邊界，但如果條件合適，烏克蘭將考慮在莫斯科全部軍隊撤出之前與俄羅斯展開談判。他重申，早前被排除在6月瑞士和平峰會之外的俄羅斯，應參加希望能在今年稍後舉行的後續會議，否則他們將無法取得切實可行的結果。
澤倫斯基指出，對於烏克蘭的公正與和平，涉及恢復烏克蘭的領土完整，這不意味只能靠武力實現。但放棄領土不是烏克蘭的選項，因違反烏克蘭憲法。
俄羅斯軍隊目前佔據烏克蘭近2成領土，自俄軍2月佔領烏東戰略城鎮之一的阿夫迪夫卡以來，俄羅斯軍隊在東部地區不斷取得進展。俄羅斯總統普丁日前表示，莫斯科願意透過談判結束戰爭，但談判的條件是烏克蘭放棄俄羅斯目前吞併的四個地區。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：