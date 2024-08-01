路透1日報導，烏克蘭總統澤倫斯基7月31日表示，在俄烏持續兩年多的戰爭中，基輔不希望中國擔任調解者，而是希望中國可以對莫斯科施加更大壓力，以結束這場戰爭。

澤倫斯基認為，如果中國願意，就能迫使俄羅斯停止俄烏戰爭。他希望中國向俄施加壓力，就像美國、歐盟在施壓一樣。一個國家的影響力愈大，對俄羅斯的壓力就應該愈大。

澤倫斯基說，雖然烏克蘭堅持恢復1991年後的烏俄邊界，但如果條件合適，烏克蘭將考慮在莫斯科全部軍隊撤出之前與俄羅斯展開談判。他重申，早前被排除在6月瑞士和平峰會之外的俄羅斯，應參加希望能在今年稍後舉行的後續會議，否則他們將無法取得切實可行的結果。

澤倫斯基指出，對於烏克蘭的公正與和平，涉及恢復烏克蘭的領土完整，這不意味只能靠武力實現。但放棄領土不是烏克蘭的選項，因違反烏克蘭憲法。

俄羅斯軍隊目前佔據烏克蘭近2成領土，自俄軍2月佔領烏東戰略城鎮之一的阿夫迪夫卡以來，俄羅斯軍隊在東部地區不斷取得進展。俄羅斯總統普丁日前表示，莫斯科願意透過談判結束戰爭，但談判的條件是烏克蘭放棄俄羅斯目前吞併的四個地區。