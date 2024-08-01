【時報-台北電】因美國聯邦儲備理事會(FED)，主席鮑威爾周三表示，如果美國經濟遵循預期路徑，最快將可能在9月降息，降息將可以促進經濟活動並支持工業需求，鮑威爾的言論也打壓了美元指數，美元走軟使得以美元計價的金屬價格對海外買家來說更顯便宜具吸引力，加上，受中國需求疲軟和多年高庫存拖累，銅價自5月下旬創下歷史新高以來已下跌17%，數據顯示，最大消費國中國，7月製造業活動九個月來首次萎縮，投資人寄望中國當局能推出更多支持刺激政策措施的預期，也提振了市場情緒，致倫敦(LME)銅價本月開盤走強。

周四(8/1)截至台北時間13:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.01%，報每公噸9,226美元，盤中最高一度漲觸每公噸9,322美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)