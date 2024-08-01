退休理財備受關注，許多民眾意識到及早規劃的重要性，不過也有人直到中年才開始擔心退休金不足的問題。近日，就有網友在PTT發文求助，詢問「幾歲開始想到要存退休金？」貼文一出，吸引許多網友分享自身經驗和看法。

「因為從小家中就是負債環境，我屬於手頭沒充裕的錢，就會感到焦慮、很沒安全感的性格。」原PO表示，近年來大環境不佳、物價飛漲，讓他即使還沒30歲，就開始思考退休金要存到多少才夠的問題，否則「感覺不早早規劃未來只會很慘」。

貼文底下，有網友分享自己的存錢經驗，「我從小存錢（紅包、零用），12歲時覺得存錢不能開源，就開始跟親戚一起買政府債券。」不過，也有人表示自己起步較晚，「我比較慢，年輕時花費很少，不到薪水的5%，覺得工作1年就夠我花10年，完全沒有想到退休的問題，直到娶了老婆生了小孩，才發現沒辦法那麼省的過日子。」

針對退休金目標，之前有新聞報導要存到1431萬元才夠，網友建議，若不婚不生，躺平的話800萬元應該就夠，其中300萬元在台中買間10坪小套房自住，剩下500萬鎖定投報率8%的標的，每年從中領取3%~5%花用，若60歲前有保勞保，還有勞退30年年資做後盾會更好，有機會在50歲前存下800萬元。

但對於「每年穩定8%投資」，有人指出「難度其實很高」，另有網友提出「你年支出的25倍，放在指數ETF，每年提領4%」的建議。此外，不少網友呼應原PO的擔憂，表示「25開始做退休夢，在此回留言以示決心」、「剛滿30歲才接觸到理財，存款幾乎是從零開始，一起努力吧」。

另1名網友則鼓勵樓主，表示你年輕有複利這個最強武器，不管目標是不是退休金，現在開始建立理財觀念並開始做就對了，也有人說退休金=本金×報酬率×時間，30歲前專注在提升本業收入，年薪高了再來要求儲蓄率，50歲就有機會退休。

民眾對於退休理財愈趨重視，也凸顯及早規劃的重要性。專家建議，民眾應根據自身財務狀況和風險承受度，及早制定退休理財計畫，並定期檢視和調整，以確保退休生活無虞。