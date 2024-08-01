【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數266.91點，漲4.61點；總計678家漲、98家跌、41家持平；委買6491085張、委賣3513111張；總成交值1160.79億元。

《櫃買市場》櫃買市場09:00，指數263.10點，成交值17.37億元
《櫃買市場》櫃買市場12:00，指數266.80點，成交值868.13億元
《櫃買市場》櫃買市場11:00，指數266.67點，成交值731.80億元
《櫃買市場》櫃買市場10:00，指數266.35點，成交值545.38億元
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