【時報記者任珮云台北報導】國發會在7月29日公布最新之景氣對策燈號更亮出近期首顆紅燈，不少投資人擔憂經濟是否過熱、連帶影響台股投資？究竟該立刻獲利了結、抑或仍可續抱或加碼？
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，除非有全球性重大利空或外部事件，過往經驗顯示在景氣燈號亮紅燈後，經濟或股市不至於立刻反轉向下，往往有機會維持「景氣高原期」一段時間後再逐步放緩，尤其股市後續走勢取決於股價動能與基本面，因此目前景氣又熱到亮紅燈，投資人無須過度緊張，不妨「讓子彈飛一會」，別急著賣；但須留意手中持股在景氣由熱降溫時是否兼具正向的「股價動能」與「基本面」。
凱基優選台灣AI 50 ETF基金(00952)預定經理人施政廷表示，從2000年以來，台灣景氣燈號出現過3次紅燈，分別在2002,2009及2021年；而這三次的紅燈出現後到指數的反轉，都還有一段時間。2002年是科技泡沫結束後的反彈；而2009年是金融海嘯後的反彈；中間可能會出現修正但整個進入到大空頭，其實並不會在紅燈出現時就立即進入。
張繼文進一步分析指出，統計前一次台灣景氣對策信號亮紅燈發生在2021年2月，並一路持續至約2021年底，倘若在景氣首次亮紅燈時進場台股並持有3個月、6個月及一年，以加權指數而言表現分別達7.2%、12.11%與13.70%，仍具相當表現空間；若就高股息型如臺灣高股息指數，於上述投資條件的表現分別為9.29%、4.64%與11.21%，表現與大盤互有領先；但若選擇以「動能」與「高息」雙指標篩選的「強勢高息股」，例如臺灣趨勢動能高股息指數，相同投資條件之表現則分別為7.81%、15.08%與27.82%，整體來說潛力更佳，且即使將之後續亮紅燈之進場表現納入統計，臺灣趨勢動能高股息指數無論持有3個月、6個月與1年之平均表現仍可達4.86%至8.64%不等，正報酬機率高達80%至90%，遠勝過加權指數的-6.4%至2.59%、正報酬機率僅約30至70%，以及臺灣高股息指數的-8.24%至0.72%、正報酬機率僅約20%至60%之平均表現，無論投資潛力或勝率都更穩健。
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