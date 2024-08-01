momo富邦媒攜手台灣萊雅，搶攻高端奢華保養線上市場，全台首家線上momo「HR赫蓮娜官方旗艦館」開幕。開幕驚喜價，momo購物網獨家亮相限量「頂級醫美小奢華禮盒」 奢寵價999元。

momo購物網迎來頂級新奢華保養品牌HR赫蓮娜進駐，開設全台首家線上「HR赫蓮娜官方旗艦館」，雙強品牌的合作將串聯會員經濟規模、共享線上線下權益。歡慶momo「HR赫蓮娜官方旗艦館」開幕，8月1日起全館滿萬元享9折優惠、滿額享三大奢寵禮遇，更獨家推出限量「頂級醫美小奢華禮盒」，集結品牌明星系列黑繃帶與綠寶瓶，限時奢寵價999元，並祭出新客體驗組、囤貨優惠組獨享開幕優惠。

momo站上已進駐多達近3,500個美妝保養品牌，2024上半年業績及瀏覽量雙指標，亦皆繳出年增皆突破雙位數的亮眼成績。momo現有千萬會員且具高含金量，成為協助各大品牌導入CRM技術及大數據串接線上線下消費權益的基礎，有助於品牌廠展開客製化行銷策略與會員服務。

零售媒體生態崛起，momo亦投入「momo Ads」數位媒體廣告服務，提供品牌及消費者對商品銷售、個人化商品瀏覽與推薦的需求。

自2018年起momo與全球最大化妝品集團台灣萊雅雙方展開緊密合作，旗下專櫃品牌、醫美品牌、開架彩妝及專業髮品接續進駐，今年再度迎來頂級新奢華保養品牌HR赫蓮娜進駐，開設全台唯一授權線上旗艦店，雙強品牌亦將優勢資源聯手，締造網購頂級保養的新通路。

momo「HR赫蓮娜官方旗艦館」對於在momo品牌旗艦館購買HR赫蓮娜商品，同步提供該品牌會員「點數累積（每消費1元正商品可獲得1點）」及相關會員權益，包含會員升等、生日禮遇、尊榮護膚等。加上momo全站不定期活動折扣、滿額回饋、銀行優惠，點點手指輕鬆購，HR赫蓮娜保養品就能快速送到家。

momo「HR赫蓮娜官方旗艦館」自8月起盛大開幕，為讓品牌新粉絲感受頂級奢華保養魅力，開幕期間推出多款限定輕奢入門組合，必搶momo x HR赫蓮娜獨家限量千組「頂級醫美小奢華禮盒」，集結HR赫蓮娜明星「黑繃帶系列」修護乳霜5ml、修護眼霜3ml及「綠寶瓶」植萃綠寶修護精華5ml，再加碼送500元momo折價券，總價值高達4,710元，奢寵價999元限量開搶（8月1日開賣1,000組)。

HR赫蓮娜三巨頭「黑繃帶小奢華組15ml」、「白繃帶小奢華組15ml」、「綠寶瓶小奢華組30ml」，於開幕期間購買小奢華組，皆享綠寶瓶5ml及綠寶水10ml獨家好禮；「黑繃帶明星發燒組」限時買50ml贈20ml（黑繃帶5mlx3＋白繃帶5mlx1），獨享開幕優惠價格，讓你一次黑白繃帶的日夜修護。

8月1日至8月7日momo「HR赫蓮娜官方旗艦館」更限時全館滿萬元享9折優惠，再加碼三大奢寵禮遇，包含「奢華下單禮」不限金額下單即可享有綠寶瓶及白繃帶體驗組；以及「11,000滿額贈」指定單品滿額送植翠綠寶組（市值1,660元）；「16,000滿額贈」指定單品滿額則享淡斑潔顏組好禮（市值2,781元），無論是品牌忠實粉絲補貨或是新客體驗，都能在momo「HR赫蓮娜官方旗艦館」優惠入手。