《哈佛商業評論》每兩年公布一次的〈台灣企業領袖100強〉評比出爐，長華集團總裁黃嘉能繼2022年入選「台灣CEO 100強」之後，今年再次入選百強榜單。黃嘉能總裁帶領長華電材成為兼具優異經營績效及永續發展之企業典範，經營成果卓著，備受外界肯定。

黃嘉能致詞時表示，當前台灣備受全球矚目的產業就是半導體，其實台灣半導體奠基是從後段封裝開始。長華電材就是以代理日本住友封裝材料開始，雖然公司規模不大，但在台灣後段封裝產業、乃至半導體產業，皆有舉足輕重的地位。

根據2024〈台灣企業領袖100強〉調查指出，在任內累計總股東報酬率（TSR）的單項財務指標中，長華電材是此次TSR項目中表現最亮眼的企業領袖。長華電材成立35年，長期採取穩健的股利政策，連續24年發放現金股息，如果以每股面額10元計算，24年來累計配息已達205.19元，相當於超過20倍的股本，亦締造連續11年現金股息成長的績效，因此能在累計總股東報酬率項目大幅領先。