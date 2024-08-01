統一超商（2912）7-ELEVEN經營的OPENPOINT生態圈，去年推出點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務，即日起擴大至海內外逾6萬家網購平台下單選7-ELEVEN取貨付款服務，1點OPENPOINT可折抵1元代收金。

同時7-ELEVEN取貨送購物金活動，8月5日起限時7天就近門市取貨即送7元購物金。

7-ELEVEN自2014年推出OPENPOINT點數生態圈，藉由會員、點數、支付三策略，持續創新服務、吸引1,800萬名會員，包含線上線下跨通路消費累點、跨通路點數折抵消費、跨通路會員載具抽獎送點數等，自2022年起推出「點數折抵門市代收」服務，陸續開通停車費、水費、電費、瓦斯費、牌照稅、綜所稅、雙北環保兩用袋、雙北專用垃圾袋、郵票、指定電信費、指定包裹取貨付款金等，累計至今點數折抵代收項目突破30項，已協助會員用點數省下上億元的生活開銷。

看好未來零售OMO發展，7-ELEVEN交貨便提供的門市店取包裹服務為線上串聯線下重要橋梁，目前已與超過6萬多家海內外電商平台合作，即日起結合OPENPOINT生態圈推出的點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務再進化，只要是7-ELEVEN合作包裹到店取貨付款的網購平台，網購下單選7-ELEVEN取貨付款，到門市櫃檯領包裹結帳，直接開啟OPENPOINT APP會員條碼中的點數折抵動態條碼，即可以1點OPENPOINT折抵1元貨到付款金額。