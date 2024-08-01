中彰投雲嘉地區第一個公辦都更動土案1日動土，這也是國城建設在高雄推出第一個公辦都更「鳳山都更好」建案之後，第二個前進濁水溪推出的都更案，受惠台積電Cowos嘉科廠設立，預計8月開賣的「嘉義都更好」，每坪成交價將介於48萬元到52萬元之間，成為嘉義市住宅大樓高價宅行列。
中彰投雲嘉五個縣市首個公辦都更案，1日由國城建設總裁洪平森、董事長蔡麗環、副總經理洪嘉聰、嘉義市長黃敏惠、第一金控董事長邱月琴等人共同動土，由於該案不只是政府與民間企業的合作開發案，更是全嘉義市民引頸期盼20多年的都更盛事，吸引許多各界人士共襄盛舉。
國城建設副總經理洪嘉聰表示，這是中彰投雲嘉第一個公辦都更案件，是嘉義都市發展的里程碑、不只代表嘉義市在都市更新的腳步，領先週圍縣市，更代表著這座城市即將跳躍式地加速前進，走往更為宜居、也更加繁華的方向。
他說，此一基地是嘉義市中心絕無僅有的精華土地，蛋黃中的蛋黃，國城建設將打造4棟地上15層，地下3層住宅商辦大樓，預計2028年底完工並交屋。
洪嘉聰指出，地主之一的教育部，將可分回一千多坪的商辦空間，最近，國城已接到好多組客人的詢問，是否能買這裡的店舖？因此，要恭喜教育部，未來招商一定是很順利的。一樓還有一個單元是給社會處作為托育中心使用的公益設施，2至15樓則規劃作2至4房的住宅，從26到50坪，適合全齡居住。
他說，嘉義市是個宜居的城市，國城希望把嘉義最好的都留在這塊基地，響應嘉義市木都的特色，將大量採用木紋格柵，也在垂楊路跟吳鳳北路的交叉口，留設了一個以陳澄波的作品為主題的畫都廣場。
為了讓鄰近學董上下課更方便，基地周邊則留設一個安全舒適的通學步道，嘉義市府整合多年的土地，國城建設被選為都市更新的實施者，深感重責大任，退縮五米的行人空間，讓開放空間最大化，讓嘉義的街道更美好。
洪嘉聰表示，近年來，極端氣候頻繁出現，國城更有責任將這個住宅打造成銀級的綠建築，降低開發對於都市的衝擊，該案接近100％綠化，降低都市熱島效應，當然，也響應台灣AI 科技的進步，此一建案也會是銀級的智慧建築。
洪嘉聰指出，這是國城建設，在高雄以外，第一個動土的都更案件，對國城來說，意義非凡，象徵著國城建設將從嘉義出發，走向全台灣。這是值得紀念的新起點。
他透露，國城建設董事長蔡麗環的娘家就在嘉義，因此，從各個面向來說，國城對嘉義都有一份特別的情感，也因此，對於能夠與嘉義市政府一同，為嘉義的城市發展做出重大貢獻，國城建設感到特別的開心。
洪嘉聰指出，國城建設近年以頂規豪宅「定潮」驚豔房市，更以引入米其林星級餐廳、以「米其林建商」聞名南台灣，2019年起更大刀闊斧參與公辦都更、捷運聯開案的規劃興建，一舉取得高雄市第一座公辦都更案「鳳山都更好」、中彰投雲嘉第一座公辦都更案「嘉義都更好」、高雄亞灣特貿三5G AioT園區公辦都更案、捷運橘線O13站聯開案、捷運黃線Y10站聯開案等地標性開發案，致力成為推動城市革新、挹注經濟活力的領航者。
嘉義市長黃敏惠致詞時表示，因該基地位於市中心黃金地段，牽涉四個公家機關所有權，再加上處理地上物與佔有物問題，她從立委任內就與嘉市府團隊合作，耗時20多年傾力協商，由教育部、國產署、嘉市府及嘉義縣政府等單位合力推動整合，讓「嘉義都更好」可以圓滿成功，此案作為中彰投雲嘉地區首個公辦都更案，不僅是西部都市發展成功典範，也象徵著開啟嘉義市公辦都更的歷史新頁。
黃敏惠指出，因應科技大廠進駐所帶領的從業人湖定居需求湧現，近年萊嘉義市政府積極以十大旗艦計畫改造交通、建設新興商業區，打造更宜居、更繁榮的新都心。
她說，都市更新的核心目標是改善城市面貌，提高土地利用效率，並創造更好的生活環境，已吸引鉅陞、麗寶等民間企業紛紛進駐投資，也讓民族國小西側第二期公辦都更投標更加受到矚目，未來結合建國二村的市地重劃，東區大進步，繁榮可期。
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