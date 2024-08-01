陸媒中國網報導，大陸國家發展改革委副主任趙辰昕，1日在國新辦新聞發布會上表示，對於民營經濟，將全面落實促進民營經濟發展壯大的意見以及配套舉措，當前國家發展改革委正會同多個部門制定民營經濟促進法，依法依規保護民營企業產權和企業家權益，完善民營企業參與國家重大戰略的體制機制，解決經營主體在市場准入、要素獲取、公平執法等方面面臨的一些急難愁盼問題。

與此同時，推動完善中國特色現代企業制度，推動形成更多世界一流企業。通過這些舉措，推動各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。

在國企改革方面，將加強和改進國有經濟管理，建立國有經濟布局優化和結構調整指引制度，推動國有經濟更多投向保障國家安全、支持科技進步、關係國計民生、提供公共服務等重大領域。