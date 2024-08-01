美國對沖基金大亨艾克曼（Bill Ackman）原本籌劃將旗下封閉式對沖基金Pershing Square USA在紐約證交所（NYSE）上市，然而在掛牌前夕突然急踩煞車，表示將撤回該基金的股票上市案。
艾克曼在稍早前才剛縮減首次股票公開發行（IPO）規模，此為一周內第二次，已經有至少一家主要投資者退出，而且也持續面臨監管機關的調查。
艾克曼在擁有130萬粉絲的社群媒體X發布一份4頁的聲明，表示他的團隊已重新評估該基金的結構，「當我們作好準備推出修正版的交易，我們將再度回報」。
數小時後，這位億萬富豪又再度發文，表示他已（在31日上午）做出撤回IPO的決定。
封閉式基金近年來吸引力大減。產業數據顯示，去年沒有此類基金進行IPO，2022年也僅6件IPO案。
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