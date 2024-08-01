7月進入傳統銷售旺季，雖受到凱米颱風影響領牌登錄中斷2～3天，但在主要車廠持續擴大販促力導刺激市場下，整體汽車市場買氣強勁，總市場最終領牌數達到4萬5,678輛，月增9.8％、年增7.8％，創下近三年多來單月新高。

累計今年1~7月總市場登錄台數278,181輛，年增0.3％，車市表現熱絡，創下2005年以來同期新高。

其中，龍頭車廠和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於7月合計登錄1萬6,984輛，年增2.9％，市佔率37.2％，創下今年單月新高。

TOYOTA 7月登錄13,661輛，年增5.1％，單一品牌市占率29.9％。冠軍車款COROLLA CROSS本月繳出4,393輛，創下自2021年2月以來的單月新高。

商用及進口休旅霸主TOWN ACE及RAV4本月也雙雙站上2,000輛以上的銷售，以2,211輛及2,121輛的成績分居全市場NO.2及NO.3車款；小休旅冠軍YARIS CROSS本月亦繳出1,526輛的銷售，位居全市場NO.5的位置。

豪華車方面，LEXUS NX以1,554輛的登錄成績搶下全市場NO.4車款，本月全市場NO.1~NO.5皆為和泰旗下車款。