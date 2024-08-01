韓聯社報導，韓國產業通商資源部1日公布的數據顯示，韓國7月出口額年增13.9％，為574.9億美元，連續10個月年增長。

在15大主要出口品目中，除了汽車等部分品目之外，11個品目出口增加。其中，半導體出口額為112億美元，雖然較6月（134.2億美元）略減，但年增50.4％，創下歷年同期第二高紀錄。汽車出口年減9.1％，為54億美元。

按出口目的地，在9大出口對象中，面向8個地區的出口增加，其中對中出口增勢明顯。7月韓國對中出口年增14.9％，為114億美元，創下21個月以來的最高紀錄。韓國對美出口年增9.3％，為102億美元，創下歷年同月新高。今年前7個月累計對中出口748億美元，超過對美出口，中國重新成為韓國最大出口目的地。

7月進口額為538.8億美元，年增10.5％。由此，7月貿易收支實現36.2億美元順差，單月貿易收支已連續14個月保持順差。今年前7月累計貿易順差額267億美元，為2018年以來的最大規模。