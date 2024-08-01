【時報記者郭鴻慧台北報導】國產(2504)今(113)年上半年成績表現不錯，董事長徐蘭英說，下半年表現將會比上半年更好，預期今年度混凝土出貨量將達615萬立方米，希望能力拚到650萬立方米。

徐蘭英說，目前公司的人員、設備都是健康的，接單量也夠，國產在中國大陸投資已經去化的差不多了，在台灣區跟著經濟、電子業、房市發展，本業前景仍看好。至於明年度景氣，她則說，大環境變數太多，還很難看得清楚。

國產從零開始，到設計碼頭、擁有礦山，徐蘭英說，所以才能有生產的履歷表，到了現在，將要「掘地三尺」把廢棄東西重新再挖出來利用，研發出兼顧建築結構安全的再生混凝土等系列產品。短期供應給適當的工程需求，可解決目前非結構混凝土不足的問題，長期將持續進行高端研發，發揚到各種建材的最佳應用領域。

目前國產於全台擁有業界最多的混凝土廠，可針對各個區域都能以3至5座混凝土廠進行協同作業與大量澆築，同時超前部署擁有眾多碳足跡、溫室氣體碳盤查等國際認證的高端混凝土產品陣容。