【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國央行(BoE)在過去一年將利率維持在5.25%、近16年高位，週四似乎有可能首次降息，但是市場和經濟學家仍無法確定英國央行會做出何種決定，可能在接近五五波之間。

路透在上周調查經濟學家，多數認為英國央行會降息25基點(1碼)，但投票結果會很接近，可能只有5比4的多數贊成降息。

截至週三晚間，金融市場預期英央將有66%的機率降息25基點，然後預計在年底前再降息25基點。

巴克萊銀行(Barclays)首席經濟學家Jack Meaning說，這將是一個非常「拉鋸」的決定，你可以從市場定價看出來。

貨幣政策委員會在六月以7比2的投票，決定維持利率不變，但會議記錄透露出，支持不變的人士，立場有靠往降息。

很難說這些政策官員的觀點，從那時開始產生怎樣的轉變。自從英國在7月4日大選過後，只有英央首席經濟學家Huw Pill發表了談話。

英國五月CPI回落到英國央行2%目標，並在六月維持在該水準，遠離了2022年11月創下的11.1%高水準。這使得英國通膨低於歐元區和美國的水準。

然而英國央行預計未來幾個月通膨將小幅上升，並且更加關注於中期的驅動因素，例如服務業價格、薪資，和勞動力市場普遍的吃緊。

服務業價格的上漲是最大癥結點，六月來到5.7%，回落幅度低於英國央行三個月前的預測。

官員面臨的問題是，這是否是中期的壓力，還是一些一次性因素的影響，例如美國歌手Taylor Swift的巡迴演唱會期間，英國飯店價格飆升。

前英國央行經濟學家Meaning表示，政策制定者把降息推遲到9月將是錯誤的。他說，總是有等一下的理由，但是如果整個形勢確定了，那可能等太久了。